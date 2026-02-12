முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சம்பளத்தில் விஜயை தாண்டிய ரஜினி!.. இதுதான் காரணமா?..

Advertiesment
rajini vijay

Mahendran

, வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (19:13 IST)
தமிழ் சினிமா மட்டுமில்லாமல் இந்திய சினிமாவிலும் சூப்பர் ஸ்டாராக இருப்பவர் ரஜினி. பல மொழி நடிகர்களும் இவரை தலைவர் அழைக்கிறார்கள்.. 50 வருடங்களாகியும் இன்னமும் சூப்பர் ஸ்டாரக இருக்கிறார்.. இன்னமும் ரசிகர்களை கவறும்படி திரைப்படங்களில் நடிக்கிறார்.
74 வயதாகியும் இன்னமும் ஆக்டிவாக சினிமாவில் நடித்து வருகிறார்.. ரஜினி இப்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.. இந்த படத்திற்கு பின்னர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

இந்த படத்திற்கு பின் ரெட் ஜெயண்ட் தயாரிப்பில் கமலுடன் இணைந்து ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார் ரஜினி. இந்த படத்திற்கு ரஜினிக்கு 225 கோடி சம்பளம் பேசப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு பின்னணியில் ஒரு காரணம் இருப்பதாக தெரிகிறது .கடந்த சில வருடங்களில் சம்பளத்தில் ரஜினியை தாண்டி விட்டார் விஜய். உதாரணத்திற்கு ஜனநாயகன் படத்தில் அவர் வாங்கிய சம்பளம் 220 கோடி. ஆனால் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க ரஜினி 150 கோடி சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறார்.

இந்நிலையில்தான், விஜயை விட அதிக சம்பளம் வாங்கியதாக நாம் இருக்க வேண்டும் என ரஜினி நினைத்தாரோ என்னவோ  தெரியவில்லை.. கமலுடன் இணையும் படத்தில் 225 கோடி சம்பளம் பேசியிருக்கிறார் என்கிறார்கள்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: ஓடிடியில் வெளியாகிறதா ஆவணப்படம்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos