நடிகர் மன்சூர் அலிகான் மகன் சென்ற கார் திடீர் விபத்து.. என்ன நடந்தது>

சென்னையில் பிரபல வில்லன் நடிகர் மன்சூர் அலிகானின் மகன் துக்ளக் சென்ற கார் விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை ஹாடோஸ் சாலையில் இருந்து உத்தமர் காந்தி சாலையை நோக்கி துக்ளக் தனது சொகுசு காரில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அதிவேகமாக சென்ற கார், சாலையில் இருந்த வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கியபோது எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது.
கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் தாறுமாறாக ஓடி சாலையோரத்திலிருந்த மரத்தின் மீது பலமாக மோதியது. இந்த கோர விபத்தில் காரின் முன்பகுதி பலத்த சேதமடைந்தது. இருப்பினும், காரில் இருந்த பாதுகாப்பு அம்சங்கள் காரணமாக மன்சூர் அலிகானின் மகன் துக்ளக் எவ்வித காயமுமின்றி நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பினார்.
விபத்து குறித்துத் தகவலறிந்த போக்குவரத்து காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். அதிகாலையில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்து அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.