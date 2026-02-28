ரஜினி - கமல் இணையும் படத்தில் வில்லனாக அந்த நடிகர்!.. செம டிவிஸ்ட்!..

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (09:45 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (09:46 IST)
40 வருடங்களுக்குப் பின் ரஜினியும் கமலும் இணைந்து ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளனர். பல வருடங்களாக ரசிகர்கள் இதை எதிர்பார்ப்பதால் இந்த படத்தின் மீது அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. இந்த படத்தை உதயநிதியின் ரெட்ஜெயண்ட் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, அனிருத் இசையமைக்கிறார்.. மேலும் இந்த படத்தை இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கவிருக்கிறார். இவர் ஏற்கனவே ரஜினியை வைத்து ஜெயிலர், ஜெயிலர் 2 ஆகிய இரண்டு படங்களையும் இயக்கியுள்ளார்..
சமீபத்தில் கூட இந்த படம் தொடர்பான கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.. ரஜினியும், கமலும் ஸ்டைலாக நடந்து வந்து காரில் ஏறி செல்வது போல அந்த கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை உருவாக்கியிருந்தனர்..
இந்நிலையில், இந்த படத்தில் மலையாள நடிகர் மம்முட்டி வில்லனாக நடிப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. அவர் வில்லனா இல்லை முக்கிய கதாபாத்திரமா என்பது விரைவில் தெரிந்து விடும்..