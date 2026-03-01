முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம்: துபாயில் சிக்கிய நடிகர் அஜித்துக்கு என்ன ஆச்சு? ரசிகர்கள் கவலை..!

Advertiesment
அஜித்
BY: Siva
Publish Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:29 IST) Updated Date: Sun, 01 Mar 2026 (14:38 IST)
google-news
ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி, அமெரிக்க-இஸ்ரேல் வான்வழி தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளின் வான்வெளி மூடப்பட்டு, சர்வதேச விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
இந்த நிலையில் கார் பந்தய பயிற்சிக்காக துபாயில் தங்கியிருக்கும் நடிகர் அஜித்குமாரின் பாதுகாப்பு குறித்து அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த கவலையடைந்தனர்.
 
இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள அஜித்தின் மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா, "நடிகர் அஜித் துபாயில் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக உள்ளார். இன்று அவர் சென்னை திரும்ப திட்டமிட்டிருந்தார், ஆனால் விமான போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்கியிருக்கிறார். சூழல் சீரானவுடன் அவர் சென்னை திரும்புவார்" என்று தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஈரானில் 40 நாட்கள் துக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் அதிபர் பெஷேஷ்கியான் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். பதிலுக்கு டிரம்ப் விடுத்துள்ள போர் மிரட்டலால் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. அஜித்தின் பாதுகாப்பு குறித்து கவலை அடைந்த ரசிகர்கள் அவர் தற்போது பாதுகாப்பாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அவரது ரசிகர்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

குழந்தை பெற திருமணம் அவசியமில்லை.. கருமுட்டைகளை சேமித்து வைத்துள்ளேன்: பிரபல நடிகை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos