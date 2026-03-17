முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று புதிய கார் வாங்கிய அஜித்.. விலை எத்தனை லட்சம் தெரியுமா?

அஜித் குமார்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:28 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:30 IST)
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான பதற்றமான சூழலால் துபாயில் சிக்கியிருந்த அஜித் குமார், பாதுகாப்பாக இந்தியா திரும்பியுள்ளார். நாடு திரும்பியதும் அவர் முதலில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஷீரடி சாய்பாபா கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதுடன், சாய்பாபா சிலையும், பொன்னாடையும் நினைவு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
 
தரிசனத்தை முடித்த கையோடு, அஜித் ஒரு புதிய எலக்ட்ரிக் காரையும் வாங்கியுள்ளார். மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய Mahindra BE 6 எலக்ட்ரிக் SUV காரை அவர் டெலிவரி எடுத்தார். '
 
டேங்கோ ரெட்'  நிறத்திலான இந்த கார், மணிக்கு 202 கி.மீ வேகத்தில் செல்லக்கூடியது. இதன் விலை சுமார் ரூ.24.49 லட்சம் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஷோரூமில் கேக் வெட்டி காரை டெலிவரி எடுத்த அஜித்தின் புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. 
 
ஆன்மீகம் மற்றும் நவீனத் தொழில்நுட்பம் என அஜித்தின் இந்த அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளன.
 
அடுத்த கட்டுரையில்

சிபிஐ மூலம் விஜயை பாஜக மிரட்டவில்லை!.. பவன் கல்யாண் பேட்டி...

தொடர்புடைய செய்திகள்

