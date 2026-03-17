சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று புதிய கார் வாங்கிய அஜித்.. விலை எத்தனை லட்சம் தெரியுமா?

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:28 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (12:30 IST)
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான பதற்றமான சூழலால் துபாயில் சிக்கியிருந்த அஜித் குமார், பாதுகாப்பாக இந்தியா திரும்பியுள்ளார். நாடு திரும்பியதும் அவர் முதலில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஷீரடி சாய்பாபா கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதுடன், சாய்பாபா சிலையும், பொன்னாடையும் நினைவு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
தரிசனத்தை முடித்த கையோடு, அஜித் ஒரு புதிய எலக்ட்ரிக் காரையும் வாங்கியுள்ளார். மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய Mahindra BE 6 எலக்ட்ரிக் SUV காரை அவர் டெலிவரி எடுத்தார். '
டேங்கோ ரெட்' நிறத்திலான இந்த கார், மணிக்கு 202 கி.மீ வேகத்தில் செல்லக்கூடியது. இதன் விலை சுமார் ரூ.24.49 லட்சம் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. ஷோரூமில் கேக் வெட்டி காரை டெலிவரி எடுத்த அஜித்தின் புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
ஆன்மீகம் மற்றும் நவீனத் தொழில்நுட்பம் என அஜித்தின் இந்த அடுத்தடுத்த நகர்வுகள் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளன.