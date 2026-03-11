முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தார் அஜித்.. நண்பர் விஜய்யை நேரில் பார்ப்பாரா?

Advertiesment
அஜித்குமார்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (11:12 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (11:09 IST)
google-news
நடிகர் அஜித்குமார் தனது கார் பந்தய பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டு இன்று துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்தார். 
 
கடந்த சில மாதங்களாக துபாயில் தங்கியிருந்த அவர், அங்கு நடைபெறவிருக்கும் சர்வதேச கார் பந்தயத்திற்காக தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார். பயிற்சி காலத்தில் அவரை சந்தித்த நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள், அவருடன் புகைப்படங்கள் எடுத்து தங்களது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர். சமூக வலைதளங்களில் அவர் தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அவ்வப்போது வெளியாகி வைரலாகின.
 
இதற்கிடையில், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் மற்றும் ஈரான் ராணுவம் துபாயில் உள்ள சில பகுதிகளை இலக்கு வைத்துத் தாக்குதல் நடத்தியதாக எழுந்த செய்திகளால் அஜித்தின் பாதுகாப்பு குறித்து ரசிகர்கள் கவலையடைந்தனர். 
எனினும், அவர் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, தற்போது பத்திரமாக சென்னை திரும்பியுள்ளார். சென்னை விமான நிலையத்தில் அஜித்தைக் கண்ட ரசிகர்கள், அவரை வீடியோ எடுத்து இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
 
சென்னை வந்த அஜித், தனது நெருங்கிய நண்பரான விஜய் தற்போது தீவிர அரசியலில் இறங்கியுள்ள சூழலில், இவர்கள் இருவரின் சந்திப்பு நிகழுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos