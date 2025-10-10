முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன்: கராத்தே மாஸ்டராக மிரட்டும் புதிய படம்!

Advertiesment
அர்ஜுன்

Siva

, வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (17:55 IST)
நடிகர் அர்ஜுனின் தீவிர ரசிகர்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில், அவரது புதிய படம் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏஜிஎஸ் எண்டர்டெய்ன்மென்ட் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை, 'லவ் டுடே' புகழ் பிரதீப் ரங்கநாதனின் அசோசியேட் இயக்குநர் ஒருவர் இயக்குகிறார்.
 
இந்த படத்தில் நடிகர் அர்ஜுன் ஒரு கராத்தே மாஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவருடைய ரசிகர்களுக்கு சற்றும் சலிப்பு ஏற்படாத வகையில், இப்படத்தின் கதைக்களம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தப் படம் அடிப்படையில் அப்பா-மகள் சென்டிமென்ட் கதையாக இருந்தாலும், ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு பஞ்சமே இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
நடிகர் அர்ஜுனின் புகழ்பெற்ற சண்டைக் காட்சிகளைக் காண ரசிகர்கள் தயாராகலாம். காரணம், இந்தப் படத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஆறு சண்டைக் காட்சிகள் இடம்பெற உள்ளதாம்.
 
அர்ஜுனின் முந்தைய அதிரடி திரைப்படங்களை நினைவுபடுத்தும் வகையில், அவருடைய பழைய 'ஆக்சன் கிங்' அவதாரம் இப்படத்தில் வெளிப்படும் என்று திரையுலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மாரி செல்வராஜின் 'பைசன்' படத்தில் இத்தனை கெட்ட வார்த்தைகளா? தணிக்கையில் சிக்கல் வருமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos