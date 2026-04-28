ஒரு நபரை காதலிக்கும் அக்கா-தங்கை.. விஜய்யின் ‘நினைத்தேன் வந்தாய்’ பாணியில் ஒரு சீரியல்..!

சன் டிவி
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (16:10 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (16:05 IST)
நடிகர் விஜய்யின் எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும் காதல் காவியமான 'நினைத்தேன் வந்தாய்' திரைப்படத்தின் பாணியில், சன் தொலைக்காட்சியில் புதிய மெகா தொடர் ஒன்று ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. 
 
1998-ஆம் ஆண்டு வெளியான ’நினைத்தேன் வந்தாய்’ திரைப்படத்தில் விஜய், ரம்பா மற்றும் தேவயானி ஆகியோரின் முக்கோண காதல் கதை ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தது. அதே உணர்ச்சிகரமான கதை கருவை மையமாக கொண்டு இந்த புதிய தொடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த புதிய தொடருக்கு 'துளசி' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதில் ஸ்ராவந்திதா ஸ்ரீகாந்த், சம்யுதா மற்றும் அருண்குமார் உள்ளிட்டோர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். அண்மையில் வெளியான இத்தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி, ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரண்டு பெண்களை சுற்றியுள்ள காதல் மற்றும் குடும்ப உறவுகளின் சிக்கல்களை இத்தொடர் பேசவுள்ளது.
 
தகவல்களின்படி, 'துளசி' தொடர் வரும் மே 11-ஆம் தேதி முதல் சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளதாக தெரிகிறது. ஏற்கனவே 'ஆடுகளம்', 'மருமகளே வா' போன்ற வெற்றி தொடர்களைத் தந்து வரும் சன் டிவி, மீண்டும் ஒரு கிளாசிக் பட பாணியிலான கதையைத் தேர்வு செய்திருப்பது சின்னத்திரை ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

