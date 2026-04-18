டிரம்ப் சொன்னது எல்லாமே பொய்.. 1 மணி நேரத்திற்கு 7 பொய் சொல்பவர் டிரம்ப்.. ஈரான் குற்றச்சாட்டு..!

Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (11:23 IST)
Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (11:25 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஹார்முஸ் நீர்சந்தி குறித்து வெளியிட்ட கருத்துக்களை ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
அரிசோனாவில் நடந்த நிகழ்வு ஒன்றில் பேசிய ட்ரம்ப், ஒரே மணி நேரத்தில் ஏழு பொய்களை கூறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டிய காலிபாப், அமெரிக்காவின் கடற்படை முற்றுகை தொடர்ந்தால் ஹார்முஸ் நீர்சந்தி திறந்திருக்காது என எச்சரித்துள்ளார்.
ஹார்முஸ் நீர்சந்தி வழியாக கப்பல்கள் செல்வதற்கு ஈரானின் அனுமதி கட்டாயம் என்றும், ஈரான் நிர்ணயித்துள்ள பாதையிலேயே அவை செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக, ஈரான் தனது அணுசக்தி திட்டத்தை இடைநிறுத்த ஒப்புக்கொண்டதாகவும், செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை ஒப்படைக்க சம்மதித்ததாகவும் ட்ரம்ப் கூறியிருந்தார். ஆனால், இந்த தகவல்களை ஈரான் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
மேலும், ஹார்முஸ் நீர்சந்தி வழியாக செல்லும் கப்பல்களுக்கு போக்குவரத்து கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான புதிய சட்டத்தை ஈரான் நாடாளுமன்றம் உருவாக்கி வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ட்ரம்ப்பின் சமூக ஊடக அறிவிப்புகள் கள நிலவரத்தை மாற்றாது என்றும், அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடைகளுக்கு ஈரான் பணியாது என்றும் காலிபாப் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளார்.