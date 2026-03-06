முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கு அந்த படம் காரணமா?.. சுந்தர்.சி விளக்கம்!..

thalaivar 173
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (16:09 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (16:10 IST)
ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அறிவிப்பு வெளியான சில நாட்களிலேயே இந்த படத்திலிருந்து  விலகுவதாக சுந்தர்.சி அறிவித்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதேநேரம் இந்த படத்திலிருந்து இருந்து விலகியதற்கான காரணத்தை சுந்தர்.சி சொல்லவிலலி. அதேநேரம் சுந்தர்.சி சொன்ன கதை ரஜினிக்கு பிடிக்கவில்லை.. அதனால்தான் சுந்தர்.சி இந்த படத்திலிருந்து வெளியேறினார் என தகவல்கள் வெளியானது..

இந்நிலையில், இன்று சுந்தர்.சி செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது ‘சங்கமித்ரா படத்தை இயக்குவதற்காகவே நீங்கள் ரஜினி படத்திலிருந்து விலகினீர்களா?’ என ஒரு நிருபர் கேள்வி எழுப்பினார்.. அதற்கு பதில் சொன்ன சுந்தர்.சி ‘ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கும் சங்கமித்ரா படத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை..

சங்கமித்ரா படத்தை உருவாக்க இரண்டு வருடங்கள் எடுக்கும்.. ஆனால் நான் அடுத்த இரண்டு வருடங்களில் நிறைய படங்களை இயக்க ஒப்புக்கொண்டிருப்பதால் சங்கமித்ரா படத்தை இயக்கவில்லை.. மூக்குத்தி அம்மன் 2 படப்பிடிப்பு முடிந்து நான்கு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது.. ஆனால் படத்தின் கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்கு ஒரு வருடம் தேவைப்படுவதால் தற்போது அது தொடர்பான வேலைகள் நடந்து வருகிறது’ என கூறியிருக்கிறார்..

