நண்பர்களால் அழிந்த 2டி நிறுவனம்! இருந்தாலும் சூர்யா பண்ண மிகப் பெரிய விஷயம்

surya

Bala

, புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (12:44 IST)
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு  முன்னணி நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் சூர்யா. இவர் சினிமாவிற்கே வரமாட்டார் என்று நினைத்த சிவக்குமாருக்கு பெரிய ஷாக் கொடுத்தார் சூர்யா.ஆம் ஆரம்பத்தில் நடிப்புப் பற்றி ஒன்னுமே தெரியாது. இரண்டு வார்த்தைக்கு  மேல் அதிகமாக பேசமாட்டார். ஆடவும் தெரியாது. இவன்லாம் எங்க சினிமாவுக்கு வரப் போறான் என்றுதான் சிவக்குமாரும் அவர் மனைவியும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர்.
ஆனால் இன்று ஒரு தேசிய விருது வாங்கிய மகா நடிகன் என்ற பேரை எடுத்திருக்கிறார். கார்த்திக் மேடை ஏறி பேசும் போது ரசிப்பதை விட சூர்யா பேசும்போது தான் சிவக்குமார் சூர்யாவை பார்த்து பார்த்து ரசிப்பார். அந்தளவுக்கு ஒரு பெருமைமிகு தந்தையாக சூர்யாவை பார்க்கும் போது அவர் சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறார். நடிகராக மட்டுமில்லாமல் தயாரிப்பாளராகவும் இருந்து வருகிறார் சூர்யா.
 
2டி என்ற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தினார்கள். அதை தன் மனைவி ஜோதிகாவுடன் சூர்யா கவனித்து வந்தார். 2டி நிறுவனத்தின் மூலம் பல படங்களை தயாரித்திருக்கிறார் சூர்யா. ஏன் கார்த்தியின் படங்கள் பெரும்பாலும் 2டி நிறுவனம் மூலம்தான் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் 2டி நிறுவனத்தை இப்போது முற்றிலுமாக சூர்யா குளோஸ் செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
 
அதை சூர்யாவின் நெருங்கிய நண்பர்கள்தான் கவனித்து வந்தார்களாம். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த நண்பர்களே பண மோசடி செய்தது பின்னாளில் சூர்யாவுக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. இன்னும் இப்படியே போனால் சரி வராது என நினைத்த சூர்யா 2டி நிறுவனத்தை நிறுத்திவிட்டாராம். ஏகப்பட்ட கோடிகள் முறையீடுகள் நடந்திருக்கிறதாம். சூர்யாவின் நம்பிக்கையையே உடைத்திருக்கிறார்கள்.
 
அதனால் ரொம்பவும் யோசித்துதான் அதுவும் ஜோதிகாவுடன் இணைந்து நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகே இந்த  முடிவுக்கு வந்தாராம் சூர்யா. குறிப்பாக 2டி நிறுவனம் மூலம் வெளியான படங்களும் பெரிதாக போகவில்லை. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னவெனில் மோசடி செய்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை சூர்யா வெளியே அனுப்பவில்லையாம். சரி , ஏதோ செய்துவிட்டீர்கள் என கொடுத்த பொறுப்புடன் அப்படியே அவர்களை தன்னுடன் வைத்திருக்கிறாராம்.அதற்கு பதிலாக லகரம் என்ற பெயரில் புதியதாக ஒரு தயாரிப்பு கம்பெனியை ஆரம்பித்திருக்கிறாராம் சூர்யா.

