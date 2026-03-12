ஜனநாயகன் ஓடிடி உரிமை வேண்டாம்!.. அமேசான் பிரைம் அதிரடி அறிவிப்பு..

Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (15:26 IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (15:28 IST)
விஜய் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதாபைஜூ, பிரகாஷ்ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்துக்கு பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 9 தேதி வெளியிட திட்டமிட்டனர்.. ஆனால் ரிலீஸுக்கு சில நாட்கள் இருந்தபோது படம் மீண்டும் மறுதணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் சொன்னதால் படம் வெளியாகவில்லை.
தணிக்கை வாரியத்திற்கு எதிராக தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றம் சென்றார்.. உயர்நீதிமன்றம், உச்ச நீதிமன்றம் என வழக்குக மாறி மாறி சென்ற பின்பும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை.. எனவே கடந்த பிப்ரவரி 5ம் தேதி வழக்கை வாபஸ் பெற்றார். மேலும், மறுதணிக்கைக்கும் அவர் விண்ணப்பித்தார்.. ஆனால் இதுவரை படம் மறுதணிக்கை செய்யப்படவில்லை..
இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் ஓடிடி உரிமையை 120 கோடி கொடுத்து வாங்கியுள்ள அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் தயாரிப்பாளரிடம் போட்டுக் கொண்ட ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்திருக்கிறது.. பொதுவாக ஒரு படம் தியேட்டரில் வெளியாகி 3 வாரங்களுக்குள் ஓடிடியில் வெளியாகும்..
ஆனால் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் ஆகியும் படம் வெளியாகவில்லை என்பதால் ஒப்பந்தத்தை அமேசன் பிரைம் ரத்து செய்துள்ளது. அதேநேரம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு புதிய ரிலீஸ் தேதி முடிவு செய்யப்பட்டவுடன் படத்திற்கான ஓடிடி வியாபாரம் மீண்டும் துவங்கும் என தெரிகிறது..