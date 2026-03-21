கரூரில் ஷூட்டிங்கா?!. கடுப்பான ஹெச்.வினோத்!.. விஜய் சொன்ன அட்வைஸ்!..

Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (18:21 IST)
Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (18:23 IST)
கடந்த சில நாட்களாகவே திமுக ஆதரவாளர்களும், திமுகவினரும் மற்றும் விஜயை பிடிக்காத பலரும் கரூரில் விஜய் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது தவெக சார்பில் ட்ரோனில் டாப் ஆங்கிளில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்து இந்த காட்சி ஜனநாயகன் படத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக எடுக்கப்பட்டது.
நாமக்கல்லிலும், கரூரிலும் விஜய் பேசிக்கொண்டிருந்த போது படக் குழுவை சேர்ந்த சிலர் அங்கே சினிமா கேமரா மூலம் அந்த கூட்டத்தை படம் பிடித்தார்கள் என சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டார்கள்.. ஒருபக்கம் மாரிதாஸ், நக்கீரன் கோபால் போன்றவர்களும் இதே கருத்தை சொன்னார்கள்.
இது விஜய் ரசிகர்களுக்கும், தவெகவினருக்கும் கடுமையான கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒருகட்டத்தில் இதை பலரும் நம்பவும் துவங்கி விட்டனர். அந்த நிலையில்தான் செய்தியாளர்களிடம் இதுபற்றி விளக்கமளித்த சிடி நிர்மல் குமார் ‘அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் பேசுகிறார்கள்.. ஒரு சினிமா சூட்டிங் எப்படி நடக்கும் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும்.. வெறும் காழ்ப்பணச்சியுடன் சில அரசியல் புரோக்கர்கள் இதுபோன்ற பொய்யான செய்திகளை பரப்புகிறார்கள்’ என கூறியிருந்தார்..
ஒருபக்கம் இந்த செய்தியை பார்த்து ஜனநாயகன் பட இயக்குனர் ஹெச்.வினோத் கடுப்பாகிவிட்டாராம்.. உடனே இதற்கு நாம் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என நினைத்து விஜய் தொடர்பு கொண்டு இதுபற்றி ஆலோசனை செய்திருக்கிறார். விஜயா ‘ நீங்கள் எதுவும் செய்யத் தேவையில்லை.. அமைதியாக இருங்கள்.. இந்த பிரச்சினை அதுவாக சரியாகிவிடும்.. உண்மைக்கு விளக்கம் கொடுக்க தேவையில்லை’ என கருத்து சொல்லி அவரை ஆப் செய்துவிட்டாராம்..