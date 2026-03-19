Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:07 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:10 IST)
தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் செயல்படும் நிறுவனம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். துணிக்கடை, நகைக்கடை, செருப்பு கடை, பாத்திர கடை என பல வியாபாரங்கள் இவர்களுக்கு உண்டு. தற்போது சரவணா ஸ்டோர்ஸ் நிறுவனத்தை கவனித்து வருபவர் சரவணன். இவரிடம் பணிபுரிபவர்கள் இவரை அண்ணாச்சி என அழைக்கிறார்கள்..
துவக்கத்தில் விளம்பர படங்களில் நடித்து வந்த அண்ணாச்சி சரவணனுக்கு சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை ஏற்பட்டது. லெஜன்ட் என்கிற படம் மூலம் அறிமுகமானார்.. ஆனால், அந்த படம் கிளிக் ஆகவில்லை.. எனவே, சில வருடங்கள் காத்திருந்து துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் லீடர் என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்திருக்கிறார்.
இந்த படத்தின் டீசர் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படம் அவருக்கு ஹிட் படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. அடுத்து ஒரு ட்ரிபிள் ஆக்சன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளாராம் அண்ணாச்சி
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய லெஜண்ட் சரவணா ‘எனக்கு இயக்குனர் நெல்சனை மிகவும் பிடிக்கும்.. அவர் இயக்கத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கிறது.. அவர் இயக்கும் ஏதேனும் ஒரு படத்தில் இரண்டு மூன்று நிமிடம் வரும் ஒரு ஆக்சன் கேமியோ வேடம் கிடைத்தால் ஆர்வத்துடன் நடிப்பேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.