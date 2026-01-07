முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அஜித் சார் அதுக்கு allow பண்ணவே இல்ல! உண்மையை உடைத்த கௌதம் மேனன்

Advertiesment
கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்

Bala

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (08:47 IST)
தமிழ் சினிமாவில் மென்மையான ரொமான்டிக்கான படங்களை எடுப்பதில் தலை சிறந்த இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன். மின்னலே படத்தில் தொடங்கி விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படம் வரைக்கும் இவருடைய காதல், ரொமான்டிக் காட்சிகளுக்கு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அதுமட்டுமில்லாமல் இவருடைய வசனங்களும் பெரும்பாலும் லைட் வெயிட்டாகத்தான் இருக்கும்.
 
சைலன்டாகவே படத்தை நகரச் செய்வார். வேட்டையாடு விளையாடு, காக்க காக்க, என்னை அறிந்தால், விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா போன்ற படங்கள் இவரின் கெரியரில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படங்களாக கருதப்படுகிறது. இந்த நிலையில் என்னை அறிந்தால் படத்தை பற்றி சமீபத்திய ஒரு பேட்டியில் கௌதம் மேனன் ஒரு சில தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
அதாவது படத்தில் அஜித் ஒரு போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்திருப்பார். அப்போது இவரை மற்ற போலீஸ் அதிகாரிகளோ அல்லது உடன் இருப்பவர்களோ பெருமை படுத்தும் விதமாக இவரை பற்றி மாஸாக பேசும் விதமாக சில வசனங்கள் வைத்திருந்தாராம். உதாரணமாக அஜித்துடன் சக போலீஸ் அதிகாரியாக விவேக் நடித்திருப்பார். விவேக் அவ்வப்போது அஜித்தை புகழும் விதமாக சில வசனங்கள் இருந்ததாம்.
webdunia
 
ஸ்பாட்டில் அஜித் அந்த ஸ்கிரிப்டை படிக்கும் போது ‘இது எதுக்கு? இந்த மாதிரி வசனங்கள் எல்லாம் வேண்டாம். நீங்கள் அப்படி எழுத மாட்டீங்களே? எனக்காக எழுதினீங்களா? அப்படி இருந்தால் எடுத்திரு கௌதம்’ என்று சொன்னாராம் அஜித்.
 
அப்படி நிறைய வசனங்களை அஜித் பயன்படுத்த அனுமதிக்கவில்லை. அஜித் என்ற ஒரு மாஸ் ஹீரோ. அவரை வைத்து படம் பண்றோம். கொஞ்சம் மாஸாக இருக்கட்டுமே என்றுதான் அப்படியான வசனங்களை வைத்தேன். ஆனால் அஜித் அதை விரும்பவில்லை என்று கௌதம் மேனன் கூறியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

’ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் தேதியை ஏன் ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos