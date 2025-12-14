முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
WWE ஜாம்பவான் ஜான் சீனா ஓய்வு: கடைசி போட்டியில் தோல்வி.. ரசிகர்கள் வருத்தம்..

ஜான் சீனா

Siva

, ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025 (14:02 IST)
உலக மல்யுத்த பொழுதுபோக்கு உலகின் உச்ச நட்சத்திரமான ஜான் சீனா தனது மல்யுத்த போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். தனது கடைசி போட்டியில், குண்டூர் என்பவருடன் 'டேப் அவுட்' முறையில் தோல்வியடைந்ததால், அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த சோகத்தில் உள்ளனர்.
 
 2002 ஆம் ஆண்டு WWE-இல் அறிமுகமான ஜான் சீனா, 90ஸ் கிட்ஸ்களின் மத்தியில் நீங்காத இடத்தை பிடித்தவர். கடைசி வரை போராடும் அவரது விடாமுயற்சி குணம் ரசிகர்களின் மனதில் ஆழமாகப் பதிந்தது.
 
மல்யுத்த அரங்கில் அவர் மொத்தம் 17 முறை உலக சாம்பியன் உட்பட பல முக்கியச் சாதனைகளை படைத்துள்ளார். இதில் 5 யுனைடெட் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் 2 ராயல் ரம்பிள் வெற்றிகளும் அடங்கும்.
 
மல்யுத்தத்தை விட்டு விலகினாலும், ஜான் சீனா திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார். 2006-ல் 'தி மெரைன்' படத்தில் நாயகனாக அறிமுகமான அவர், அடுத்த ஆண்டில் வெளியாகவுள்ள மூன்று படங்களிலும் நடிக்கவுள்ளார். இது, மல்யுத்த அரங்கில் அவரை மிஸ் செய்யும் ரசிகர்களுக்கு ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

