சதமடித்தார் ஜான் கேம்ப்பெல்.. 2வது இன்னிங்ஸில் மாஸ் காட்டும் மே.இ.தீவுகள்..!

இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கிடையே இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் குறைந்த ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அதிரடியாக விளையாடி மாஸ் காட்டி வருகிறது.
முதலில் விளையாடிய இந்தியா 518 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளர் செய்த நிலையில், மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 248 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. குல்தீப் யாதவ் அபாரமாகப் பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இந்த நிலையில், ஃபாலோ-ஆன் ஆன மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வரும் நிலையில், அந்த அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் அபாரமாக விளையாடி வருகின்றனர். குறிப்பாக ஜான் கேம்ப்பெல் சதம் அடித்து 115 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார். அவர் 12 பவுண்டரிகள் மற்றும் மூன்று சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளார். அதேபோல் அவருக்கு உறுதுணையாக ஆடிவரும் ஹோப் 72 ரன்கள் எடுத்துள்ளார் என்பதும், இதில் ஒன்பது பவுண்டரிகள் மற்றும் இரண்டு சிக்ஸர்கள் அடங்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், சற்றுமுன் வரை மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு 212 ரன்கள் எடுத்துள்ளது என்பதும், இன்னும் இந்திய அணியின் ஸ்கோரை விட 58 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.