முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குடிநீருக்காக ரூ.3 லட்சம் செலவு செய்தாரா சுப்மன் கில்? ஏற்கனவே விராத் கோலி கதையும் இதுதானா?

Advertiesment
இந்தூர் ஒருநாள் போட்டி

Siva

, சனி, 17 ஜனவரி 2026 (14:35 IST)
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ள நிலையில், இந்தூரில் நடைபெறவுள்ள மூன்றாவது போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மைதானத்தில் ரன் மற்றும் விக்கெட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் அதே வேளையில், மைதானத்திற்கு வெளியே வீரர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்து முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
 
இந்தியாவின் தூய்மையான நகரம் என்ற பெருமையை பெற்றிருந்தாலும், சமீபகாலமாக இந்தூரில் நிலவி வரும் அசுத்தமான குடிநீர் பாதிப்பு நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தனது ஹோட்டல் அறையில் சுமார் ரூ.3 லட்சம் மதிப்புள்ள அதிநவீன குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை நிறுவியுள்ளார். 
 
பேக் செய்யப்பட்ட பாட்டில் குடிநீரையும் மீண்டும் சுத்திகரிக்கும் திறன் கொண்ட இந்த இயந்திரம், வீரர்களின் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே விராட் கோலி போன்ற முன்னணி வீரர்கள் பிரான்சில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் குடிநீரை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வாஷிங்டன் சுந்தர் அவுட்.. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இன்.. இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் திடீர் மாற்றங்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos