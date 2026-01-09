முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்.. பயிற்சியில் விராத் கோஹ்லி..!

Advertiesment
விராட் கோலி பயிற்சி

Mahendran

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (12:23 IST)
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி வதோதராவில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். 
 
ஷுப்மன் கில் தலைமையில் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி உள்ளிட்ட மூத்த வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி, ஜனவரி 11-ம் தேதி வதோதராவில் உள்ள பி.சி.ஏ மைதானத்தில் முதல் போட்டியில் களம் காண உள்ளது.
 
சமீபத்தில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, விராட் கோலி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பயிற்சியின் போது எடுத்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். 2023 உலக கோப்பைக்குப் பிறகு அவர் பதிவிடும் முதல் கிரிக்கெட் பதிவு இது என்பதால் ரசிகர்கள் பெரும் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். 
 
பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் மேற்பார்வையில், பவுன்சர் பந்துகளை சிக்ஸருக்கு பறக்கவிடும் கோலியின் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இந்த ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி மேலும் 94 ரன்கள் எடுத்தால், நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் குவித்த சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடிப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆஷஸ் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் வென்ற ஆஸ்திரேலியா.. ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos