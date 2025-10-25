முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரோஹித் சர்மா அபார சதம்.. விராத் கோஹ்லி மகத்தான சாதனை.. இந்தியா வெற்றி..!

Advertiesment
விராட் கோலி சாதனை

Mahendran

, சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (16:35 IST)
சிட்னியில் இன்று நடைபெற்ற இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. 
 
237 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி விளையாடியபோது, ரோஹித் சர்மா (121 ரன்கள்) சதம் அடித்தார், விராட் கோலி 74 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார்.
 
இந்த போட்டியில் 74 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்களின் பட்டியலில் விராட் கோலி புதிய மைல்கல்லை எட்டினார். இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் குமார் சங்ககாரா குவித்த 14,234 ரன்கள் என்ற சாதனையை முறியடித்து, தற்போது அதிக ரன்கள் எடுத்த இரண்டாவது வீரர் ஆனார்.
 
விராட் கோலி தற்போது 293 இன்னிங்ஸ்களில் 14,255 ரன்கள் குவித்து உள்ளார். இப்பட்டியலில் சச்சின் டெண்டுல்கர் (18,426 ரன்கள்) தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் பாலியல் சீண்டல்: இந்தூரில் ஒருவர் கைது

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos