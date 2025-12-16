முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விராட் கோலி-அனுஷ்கா சர்மா தம்பதிக்கு சாமியார் வழங்கிய அறிவுரை.. வைரல் காணொளி..!

Advertiesment
விராட் கோலி

Mahendran

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (16:27 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி மற்றும் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா ஆகியோர் விருந்தாவனத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஹிட் ராதா கேலி குஞ்ச் ஆசிரமத்தில் பிரேமானந்த் ஜி மஹாராஜை சந்தித்து ஆசி பெற்றனர். இந்த சந்திப்பின் காணொலி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 
அப்போது, பிரேமானந்த் மஹாராஜ் இந்த தம்பதியிடம் தங்கள் பணியை "இறைவனுக்குச் செய்யும் சேவை" போல் கருத வேண்டும் என்றும், பணிவுடனும் தீவிரத்துடனும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுரை வழங்கினார்.
 
இந்த ஆண்டில் கோலி மற்றும் அனுஷ்காவின் விருந்தாவன வருகை இது மூன்றாவது முறையாகும். மே மாதம் கோலி டெஸ்ட் ஓய்வு அறிவித்த பின்னரும், ஜனவரியில் குழந்தைகளுடனும் இவர்கள் ஆசி பெற்றனர்.
 
சமீபத்தில் தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடரை முடித்துவிட்டு இங்கிலாந்தில் இருந்த இந்த தம்பதி, தற்போது இந்தியா திரும்பியுள்ளனர். கோலி, டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி தொடங்கும் விஜய் ஹசாரே டிராபி தொடரிலும், ஜனவரியில் நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாட உள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhajan Marg Official (@bhajanmarg_official)


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2025 ஐபிஎல் மினி ஏலம்.. எந்தெந்த அணிகள் யார் யாரை ஏலம் எடுத்தன.. முழு விவரங்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos