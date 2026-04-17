முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வினோத் காம்ப்ளிக்கு என்ன ஆச்சு? மனைவி ஆண்ட்ரியா கூறிய விளக்கம்..!

வினோத் காம்ப்ளி
BY: Siva
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (08:44 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (08:39 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் வினோத் காம்ப்ளியின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்துள்ளதாக சமீபகாலமாகப் பல்வேறு செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வந்தன. இதனால் அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த கவலையில் இருந்தனர். இந்நிலையில், காம்ப்ளியின் மனைவி ஆண்ட்ரியா ஹெவிட் இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாகத் தனது விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.
 
ஆண்ட்ரியா கூறுகையில், "கடவுளின் அருளால் வினோத் நலமாக இருக்கிறார். அவரது உடல்நிலை குறித்து யாரோ தவறான தகவல்களை பரப்புகிறார்கள்," என்று கூறி வதந்திகளை மறுத்துள்ளார். 
 
முன்னதாக, காம்ப்ளியின் நண்பர் மார்கஸ் கூட்டோ ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுவை உருவாக்கி, அவருக்கு நிதியுதவி மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான ஆதரவை திரட்டி வருவதாகவும், காம்ப்ளியின் நினைவாற்றல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின. மேலும், சச்சின் டெண்டுல்கரும் தனது நீண்டகால நண்பருக்கு உதவ முன்வந்துள்ளதாக கூறப்பட்டது.
 
காம்ப்ளி மது அருந்துவதை நிறுத்திவிட்டதாகவும், ஆனால் அவரது மூளை நரம்பியல் தொடர்பாக சில பாதிப்புகள் இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் எச்சரித்திருந்தனர். எனினும், தற்போது அவரது மனைவி அளித்துள்ள இந்த நேர்மறையான விளக்கம் ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஆறுதலை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

சொந்த மைதானத்தில் மும்பை தோல்வி.. பந்தாடிய பஞ்சாப் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம்..!

