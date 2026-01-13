முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஹோபர்ட் ஓபன் டென்னிஸ்: வீனஸ் வில்லியம் அதிர்ச்சி தோல்வி!..

Advertiesment
venus

Mahendran

, செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (18:01 IST)
ஆஸ்திரேலியா கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடர் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கவிருக்கிறது. இந்த நிலையில் அது தொடர்பான முதல் சுற்று போட்டி இன்று தொடங்கியது.

இந்த போட்டிகள் விளையாட வைல்ட் அனுமதி பெற்ற வீனஸ் வில்லியம்ஸ் இந்த போட்டியிலும் விளையாட வைல்ட் காடு அனுமதி பெற்றிருந்தார்.இன்று நடந்த போட்டியில் ஜெர்மனியை சேர்ந்த தட்ஜனா மரியாவை எதிர்கொண்டார். ஒன்றரை மணி நேரம் நடைபெற்ற அந்த போட்டியில் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் 4-6, 3-6 என்கிற நேர் செட்டில் தோல்வியை சந்தித்தார்.

ஏற்கனவே கடந்த வாரம் நியூசிலாந்து நடந்த ஆக்லாந்து போட்டியிலும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் முதல் சுற்றில் தோல்வியை தழுவியிருந்தார்.ஆஸ்திரேலியா ஓபன் போட்டியில் இரண்டு முறை இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறிய வீனஸ் வில்லியம்ஸ் இரண்டு முறையும் அவரின் சகோதரி செரீனா வில்லியம்ஸிடம் தோல்வியை சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்க்து.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2வது திருமணத்தை உறுதி செய்த ஷிகர் தவான்.. அமெரிக்க நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர் தான் மணமகள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos