சதம் அடித்து அசத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு காயம்.. அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் விளையாடுவாரா?

Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:59 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (08:51 IST)
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 36-வது லீக் போட்டியில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக ஃபீல்டிங் செய்தபோது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி காயமடைந்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியது அந்த அணிக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 15 வயதே ஆன இந்த இளம் வீரர், தற்போது ஆரஞ்சு கேப்பை தன் வசம் வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இரண்டாவது இன்னிங்ஸின் மூன்றாவது ஓவரில், இஷான் கிஷன் அடித்த பந்தை விரட்டிச் சென்றபோது சூர்யவன்ஷிக்கு தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. வலியால் துடித்த அவர் உடனடியாக மைதானத்தில் சரிந்து விழுந்தார். அதன் பிறகு பிசியோதெரபி நிபுணர்களின் உதவியுடன் மைதானத்தை விட்டு நொண்டியபடி வெளியேறினார். முன்னதாக முதல் இன்னிங்ஸில் அபாரமாக விளையாடிய அவர், வெறும் 37 பந்துகளில் 103 ரன்கள் குவித்து சாதனை படைத்திருந்தார்.
ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் ஓவரில் பந்தை தடுக்க முயன்றபோது ஏற்பட்ட இந்த காயம் எவ்வளவு தீவிரமானது என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வெற்றிகளுக்கு முக்கிய தூணாக விளங்கும் இந்த இளம் வீரர் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.