முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி நடக்குமா? நடக்காதா? பாகிஸ்தான் பிரதமர் சொன்னது என்ன?

Advertiesment
இந்தியா vs பாகிஸ்தான்

Siva

, செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (08:35 IST)
2026 ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்று பாகிஸ்தான் அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக, வங்கதேச அணி இந்தியாவுக்கு வர மறுத்த விவகாரத்தில் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவுடனான லீக் போட்டியை புறக்கணிப்பதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷவாஸ் ஷெரிப் அறிவித்திருந்தார்.
 
இந்த முடிவால் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் மற்றும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இடையே கடும் இழுபறி நீடித்தது. ஐசிசியின் நெருக்குதல் மற்றும் இலங்கை, வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, பாகிஸ்தான் அரசு தனது புறக்கணிப்பு முடிவை தற்போது திரும்பப் பெற்றுள்ளது. பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்பில் நடைபெறவுள்ள இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் என்று பிரதமர் ஷவாஸ் ஷெரிப் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
விளையாட்டில் அரசியலை புகுத்தக் கூடாது என்றும், கிரிக்கெட் விளையாட்டின் மாண்பை கருதி இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பாகிஸ்தான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு உலகெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை!.. பாகிஸ்தானின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு?..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos