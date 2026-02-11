முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உலகக்கோப்பை டி20.. SA vs AFG.. சூப்பர் ஓவரிலும் சமமான ரன்கள்.. 2வது சூப்பர் ஓவரில் நடந்த அதிசயம்..

உலகக்கோப்பை டி20

Siva

, புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (15:18 IST)
உலகக்கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனிக்கே கொண்டு சென்றது. 
 
முதலில் ஆடிய தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 187 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து ஆடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் துல்லியமாக 187 ரன்கள் எடுக்க, ஆட்டம் 'டை' ஆனது.
 
வெற்றியாளரை தீர்மானிக்க நடத்தப்பட்ட முதல் சூப்பர் ஓவரிலும் இரு அணிகளும் தலா 17 ரன்கள் எடுத்து சமநிலை வகித்தன. இதனால் நடத்தப்பட்ட 2-வது சூப்பர் ஓவரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அதிரடியாக 23 ரன்களை குவித்தது. கடினமான இலக்கை விரட்டிய ஆப்கானிஸ்தான் அணியால் 19 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. 
 
இதன் மூலம் 2-வது சூப்பர் ஓவரில் தென்னாப்பிரிக்கா வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பதிவு செய்தது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி இறுதிவரை போராடி தோல்வியைத் தழுவியது.
 
