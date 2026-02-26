முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையில் இன்று ஜிம்பாவேவுக்கு எதிரான போட்டி.. அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற இந்திய அணி என்ன செய்ய வேண்டும்?

Advertiesment
: T20 World Cup 2026
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:43 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (09:44 IST)
google-news
நடப்பு டி20 உலகக்கோப்பையின் சூப்பர்-8 சுற்றில், தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோற்ற இந்திய அணி இன்று ஜிம்பாப்வேயை எதிர்கொள்கிறது. 
 
அரையிறுதி வாய்ப்பை தக்கவைக்க, இந்தியா இன்று பெரிய ரன் ரேட் வித்தியாசத்தில் வெல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. முதலில் பேட்டிங் செய்தால் 77 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும், அல்லது 150 ரன்கள் இலக்கை 11 ஓவர்களுக்குள்ளும் எட்ட வேண்டும்.
 
அணி மாற்றமாக, ரிங்கு சிங்கிற்கு பதில் சஞ்சு சாம்சனும், வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில் அக்ஷர் படேலும் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. இந்திய அணியின் வெற்றி மட்டுமின்றி, மற்ற அணிகளின் வெற்றி-தோல்விகளும் இந்தியாவின் அரையிறுதி வாய்ப்பை தீர்மானிக்கும் நிலையில் உள்ளது.
 
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இன்று தனது அதிரடியை காட்ட வேண்டிய இக்கட்டான சூழலில் உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜிம்பாவே படுதோல்வி.. மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 107 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos