முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: இந்தியாவிற்கு சவால் விடுக்கும் நியூசிலாந்தின் 5 வீரர்கள்!

Advertiesment
இந்தியா
BY: Siva
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:13 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:14 IST)
google-news
2026 டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்த இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் தயாராகிவிட்டன. ஐசிசி தொடர்களில் இந்தியாவுக்கு எப்போதும் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் நியூசிலாந்து, இந்த முறை மிட்செல் சாண்ட்னர் தலைமையில் வலுவாக களம் காண்கிறது. 2007, 2016 மற்றும் 2021 உலகக்கோப்பைகளில் நியூசிலாந்திடம் இந்தியா தோல்வியை தழுவிய வரலாறு கவலையளிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது.
 
இந்த இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஐந்து முக்கிய வீரர்கள்:
 
மேட் ஹென்றி: பவர்பிளே ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவர்.
 
பின் ஆலன்: அதிரடி ஆட்டத்தால் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய எக்ஸ்-பேக்டர் வீரர்.
 
மிட்செல் சாண்ட்னர்: அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் மற்றும் சாதுர்யமான கேப்டன்.
 
டேரில் மிட்செல்: இந்திய பந்துவீச்சை நன்கு கணித்து விளையாடும் திறன் கொண்டவர்.
 
கிளென் பிலிப்ஸ்: பேட்டிங் மட்டுமின்றி, தனது அபாரமான ஃபீல்டிங் மூலம் ரன்களை தடுப்பவர்.
 
கடந்த 2025 சாம்பியன்ஸ் ட்ராபி இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே உத்வேகத்துடன் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இந்த முறையும் சாதிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இறுதிப்போட்டிக்கு இந்த வீரர் வேண்டாம்.. அவுட் ஆஃப் பார்மில் உள்ளார். காம்பீருக்கு அறிவுரை கூறிய கைஃப்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos