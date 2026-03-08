டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டி: இந்தியாவிற்கு சவால் விடுக்கும் நியூசிலாந்தின் 5 வீரர்கள்!

Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:13 IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (16:14 IST)
2026 டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்த இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் தயாராகிவிட்டன. ஐசிசி தொடர்களில் இந்தியாவுக்கு எப்போதும் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் நியூசிலாந்து, இந்த முறை மிட்செல் சாண்ட்னர் தலைமையில் வலுவாக களம் காண்கிறது. 2007, 2016 மற்றும் 2021 உலகக்கோப்பைகளில் நியூசிலாந்திடம் இந்தியா தோல்வியை தழுவிய வரலாறு கவலையளிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது.
இந்த இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஐந்து முக்கிய வீரர்கள்:
மேட் ஹென்றி: பவர்பிளே ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவர்.
பின் ஆலன்: அதிரடி ஆட்டத்தால் ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய எக்ஸ்-பேக்டர் வீரர்.
மிட்செல் சாண்ட்னர்: அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் மற்றும் சாதுர்யமான கேப்டன்.
டேரில் மிட்செல்: இந்திய பந்துவீச்சை நன்கு கணித்து விளையாடும் திறன் கொண்டவர்.
கிளென் பிலிப்ஸ்: பேட்டிங் மட்டுமின்றி, தனது அபாரமான ஃபீல்டிங் மூலம் ரன்களை தடுப்பவர்.
கடந்த 2025 சாம்பியன்ஸ் ட்ராபி இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே உத்வேகத்துடன் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இந்த முறையும் சாதிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.