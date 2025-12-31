முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சூர்யகுமார் யாதவ் எனக்கு அடிக்கடி மெசேஜ் அனுப்பி தொல்லை தருகிறார்.. நடிகையின் குற்றச்சாட்டால் பரபரப்பு..!

Advertiesment
suryakumar

Mahendran

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (17:10 IST)
இந்திய டி20 கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் குறித்து பாலிவுட் நடிகை குஷி முகர்ஜி தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன. 
 
தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடித்து வரும் குஷி முகர்ஜி, சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் சூர்யகுமார் யாதவ் தனக்கு அடிக்கடி குறுஞ்செய்திகளை அனுப்புவார் என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
 
"நான் எந்த கிரிக்கெட் வீரரையும் டேட்டிங் செய்ய விரும்பவில்லை. பல வீரர்கள் என்னிடம் பேசுகிறார்கள். சூர்யகுமார் யாதவ் எனக்கு அதிகமான மெசேஜ்களை அனுப்புவார்; ஆனால் தற்போது அவர் பேசுவதில்லை" என்று குஷி முகர்ஜி அந்தப் பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
இந்த செய்தி காட்டுத்தீயாக பரவியதை தொடர்ந்து, இது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள நடிகை, தங்களுக்கிடையே எந்தவிதமான காதல் உறவும் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங்கில் சற்று ஃபார்ம் அவுட்டில் இருக்கும் நிலையில், அவர் டி20 உலக கோப்பைக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். பிப்ரவரி 7 முதல் தொடங்கவுள்ள உலகக்கோப்பைத் தொடருக்குத் தயாராகி வரும் வேளையில், இத்தகைய சர்ச்சைகள் அவர் மீது கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கோமாவுக்கு சென்ற பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்.. நலம் பெற ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் பிரார்த்தனை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos