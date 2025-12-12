முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் ரத்தானதற்கு பெண் நடன இயக்குநர் காரணமா? தீயாய் பரவும் வதந்தி..!

ஸ்மிருதி மந்தனா

Siva

, வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (14:42 IST)
இந்தியக் கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சல் ஆகியோர், முதலில் மருத்துவ அவசரநிலையால் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த தங்கள் திருமணத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இருவரும் தனித்தனியாக இன்ஸ்டாகிராமில் அறிக்கை வெளியிட்டு, தங்கள் தனிப்பட்ட முடிவை மதிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
மந்தனா, தனது கவனம் நாட்டிற்காக விளையாடுவதில் மட்டுமே இருக்கும் என்று உறுதிப்படுத்தினார். அதே சமயம், முச்சல் தனது திருமணம் நின்றதை உறுதிப்படுத்தியதுடன், ஆதாரமற்ற வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார்.
 
திருமணம் ரத்தானதை தொடர்ந்து, முச்சல் நடன இயக்குநர் நந்திகா திவேதி உடன் கள்ள உறவில் இருந்ததாக சமூக ஊடகங்களில் வதந்திகள் பரவின. இதனால் பொதுமக்களின் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு ஆளானார். 
 
நடன இயக்குநர் நந்திகா திவேதி இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, வதந்திகள் ஆதாரமற்றவை என்றும் வேதனை அளிப்பதாகவும் தெரிவித்தார். முச்சலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக எச்சரித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

