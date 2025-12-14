முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொடர்ந்து மோசமான பார்மில் சுப்மன் கில்.. மோசமான சாதனை படைத்ததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
சுப்மன் கில்

Siva

, ஞாயிறு, 14 டிசம்பர் 2025 (08:35 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களில் ஒருவராக இருக்கும் சுப்மன் கில், கடந்த சில போட்டிகளில் தனது திறமையை நிரூபிக்காததால் அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகிறது.
 
சஞ்சு சாம்சன் போன்ற திறமையான வீரர்களை களமிறக்காமல், தொடர்ந்து மோசமாக ஃபார்ம் செய்து வரும் சுப்மன் கில்லுக்கு அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுவதை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.
 
இந்த நிலையில், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் தொடர்ந்து 17 இன்னிங்ஸ்களில் அரை சதம் அடிக்காத இந்திய ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் என்ற மோசமான சாதனையை கில் பெற்றுள்ளார். இது அவரது ரசிகர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
இதற்கு முன் அஜிங்கியா ரஹானே, இஷான் கிஷன் ஆகியோர் 11 முறை அரை சதம் அடிக்காமல் இருந்தனர். ஷிகர் தவான் 14 முறையும், கௌதம் கம்பீர் 12 முறையும் அரை சதம் கூட அடிக்காமல் அவுட் ஆகி இருந்தனர்.
 
ஆனால், இந்த சாதனைகளையெல்லாம் சுப்மன் கில் முந்தி, மோசமான சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் என்ற பெயரை பெற்றுள்ளார். இது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மெஸ்ஸியை சந்திக்க தேனிலவை ரத்து செய்த புது மண தம்பதி: 15 வருடங்களாக தீவிர ரசிகை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos