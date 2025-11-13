முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஷர்துல் தாக்கூர் புதிய சாதனை: ஐபிஎல் வரலாற்றில் 3 முறை 'டிரேட்' செய்யப்பட்ட முதல் வீரர்!

Advertiesment
ஷர்துல் தாக்கூர்

Siva

, வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (20:10 IST)
இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் ஷர்துல் தாக்கூர், ஐபிஎல் வரலாற்றில் வீரர் இடமாற்றம்  மூலம் மூன்று முறை அணி மாறிய முதல் வீரர் என்ற தனித்துவமான சாதனையை படைத்துள்ளார்.
 
2026 ஐபிஎல் தொடருக்காக, லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் இருந்து அவர் ரூ. 2 கோடி ஊதியத்திற்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். இது ஒரு முழு பணப்பரிவர்த்தனை ஆகும். கடந்த ஆண்டு LSG அணிக்காக அவர் 10 போட்டிகளில் விளையாடி 10 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்.
 
ஷர்துல் தாக்கூர் இதற்கு முன் 2017-ல் பஞ்சாப் அணியில் இருந்து RPSG-க்கும், 2023-ல் டெல்லிருந்து கொல்கத்தாவுக்கும் டிரேட் செய்யப்பட்டார். தற்போது அவர் இணைந்துள்ள மும்பை அணி, அவர் விளையாடும் ஏழாவது ஐபிஎல் அணி ஆகும்.
 
ஷர்துல் தாக்கூருடன் ஆஷிஷ் நெஹ்ரா, ஷிகர் தவான், ராபின் உத்தப்பா உள்ளிட்ட பல வீரர்கள் இரண்டு முறை இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், மூன்று முறை டிரேட் மூலம் அணி மாறிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை ஷர்துல் பெற்றுள்ளார்.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தோனியை விட இவரை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்: சென்னையில் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் பேட்டி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos