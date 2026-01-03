முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஐபிஎல் தொடரில் தமிழக வீரர் சாய் சுதர்சன் விளையாடுவது சந்தேகமா? என்ன நடந்தது?

Advertiesment
Sai Sudharsan

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (10:34 IST)
விஜய் ஹசாரே ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த இளம் நட்சத்திர வீரர் சாய் சுதர்சன், தற்போது காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். போட்டியின் போது வேகமாக ரன் எடுக்க முயன்று 'டைவ்' அடித்த போது, அவருக்கு பலமான காயம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. தற்போது அவர் தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
 
சாய் சுதர்சனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் முழுமையாக குணமடைய குறைந்தது ஆறு வாரங்கள் கட்டாய ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இதன் காரணமாக, அவர் தற்போது நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. 
 
இந்தக் காயத்தின் தாக்கம் வரும் ஐபிஎல்  தொடரிலும் எதிரொலிக்கும் என தெரிகிறது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் முக்கிய தூணாக விளங்கும் சாய் சுதர்சன், காயத்திலிருந்து மீள காலதாமதமானால், தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது. 
 
அவர் விரைவில் குணமடைந்து மைதானத்திற்குத் திரும்ப வேண்டும் என்று கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கதேச வீரர் ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாட அனுமதி இல்லையா? பிசிசிஐ கூறுவது என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos