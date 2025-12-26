முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அதிரடி

Mahendran

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (15:15 IST)
விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், மகாராஷ்டிரா அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் ஒருமுறை தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். 
 
இன்றைய போட்டியில் வெறும் 13 பந்துகளை மட்டுமே சந்தித்த அவர், 38 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார். இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், அவர் எடுத்த 38 ரன்களில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்ஸர்கள் மூலமாகவே கிடைத்துள்ளன.
 
அவரது இந்த மின்னல் வேக இன்னிங்ஸில் பவுண்டரிகளின் ஆதிக்கம் அபரிமிதமாக இருந்தது. ஒரு கேப்டனாக முன்னின்று அணியை வழிநடத்தியது மட்டுமின்றி, களமிறங்கியது முதலே பந்துகளை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். வெறும் 2 ரன்கள் மட்டுமே ஓடி எடுக்கப்பட்டவை, மீதமுள்ள அனைத்தும் எல்லைக்கோட்டைத் தாண்டின. இவரது இந்த அதிரடி ஆட்டம் மகாராஷ்டிரா அணிக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை அளித்தது.
 
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஏற்கனவே விஜய் ஹசாரே தொடரில் ஒரு ஓவரில் 7 சிக்ஸர்கள் விளாசி உலக சாதனை படைத்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது மீண்டும் ஒருமுறை மிகக்குறைந்த பந்துகளில் அதிக ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ரன்களைக் குவித்து, தான் ஒரு சிறந்த 'மேட்ச் வின்னர்' என்பதை நிரூபித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக அவரது இந்த ஃபார்ம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கும் பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

