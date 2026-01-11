முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடர்.. திடீரென விலகிய ரிஷப் பண்ட்.. என்ன காரணம்?

ரிஷப் பண்ட்

Siva

, ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (09:22 IST)
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் இன்று தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பண்ட் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து அதிரடியாக விலகியுள்ளார். 
 
வலைப்பயிற்சியின் போது அவருக்கு ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு மற்றும் காயம் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிசிசிஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இன்று முதல் தொடங்கவிருந்த முக்கியமான ஒருநாள் போட்டியில் பண்ட் விளையாடுவார் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், இந்த செய்தி பெரும் ஏமாற்றத்தைத் தந்துள்ளது.
 
அவருக்குப் பதிலாக அணியில் மற்றொரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சேர்க்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  பண்ட் காயமடைந்தது இந்திய அணிக்கு ஒரு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
மருத்துவக் குழுவின் கண்காணிப்பில் இருக்கும் அவர், விரைவில் குணமடைந்து மைதானத்திற்கு திரும்புவார் என நம்பப்படுகிறது. தொடக்க ஆட்டத்திற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளதால், கேஎல் ராகுல் அல்லது இஷான் கிஷன் விக்கெட் கீப்பிங் பொறுப்பை ஏற்க வாய்ப்புள்ளது.
 
