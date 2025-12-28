முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?

Advertiesment
இந்திய கிரிக்கெட் அணி

Siva

, ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (14:20 IST)
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான வரவிருக்கும் ஒருநாள் தொடரில், இந்திய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் நீக்கப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக அதிரடி வீரர் இஷான் கிஷன் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
2024 ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கைக்கு எதிராக விளையாடிய பிறகு, பண்ட் ஒருநாள் போட்டிகளில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. அதே சமயம், இஷான் கிஷன் உள்நாட்டு போட்டிகளில் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளார்.
 
சமீபத்தில் நடந்த விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் கர்நாடகாவுக்கு எதிராக 33 பந்துகளில் சதமடித்து இஷான் கிஷன் சாதனை படைத்தார். மேலும், ஜார்கண்ட் அணியை சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை வெற்றிக்கு வழிநடத்திய அவர், அந்த தொடரில் 517 ரன்களை குவித்தார். 
 
இந்த நிலையில் காயம் காரணமாக தென் ஆப்பிரிக்க தொடரை தவறவிட்ட கேப்டன் சுப்மன் கில், நியூசிலாந்து தொடரில் மீண்டும் அணியை வழிநடத்த தயாராகி வருகிறார். கிஷன் மற்றும் கில் ஆகியோரின் வருகை இந்திய ஒருநாள் அணியின் கட்டமைப்பில் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என தெரிகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்திய U19 அணியின் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமனம்.. 14 வயதில் அணியின் தலைவராகி சாதனை..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos