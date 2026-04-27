ரிங்கு சிங்கின் அதிரடி: சூப்பர் ஓவர் டார்கெட் வெறும் 2 ரன்கள் தான்.. த்ரில்லரில் லக்னோவை வீழ்த்தியது கொல்கத்தா

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:52 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (09:52 IST)
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமைந்தது. இகானா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த பரபரப்பான போட்டியில், ரிங்கு சிங்கின் அபார ஆட்டத்தால் கொல்கத்தா அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் வெற்றி பெற்றது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணி, லக்னோ வீரர் மோசின் கானின் பந்துவீச்சில் நிலைகுலைந்தது. மோசின் கான் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். ஒருகட்டத்தில் 73 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தவித்த கொல்கத்தா அணியை, ரிங்கு சிங் தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் மீட்டார். 51 பந்துகளில் 83 ரன்கள் குவித்த அவர், கடைசி ஓவரில் நான்கு சிக்சர்களை பறக்கவிட்டு அணியின் ஸ்கோரை 155-ஆக உயர்த்தினார்.
தொடர்ந்து விளையாடிய லக்னோ அணியில் ரிஷப் பண்ட் மற்றும் மார்க்ரம் நிதானமாக ஆடினர். கடைசி பந்தில் முகமது ஷமி சிக்சர் அடிக்க, ஆட்டம் சமனில் முடிந்து சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது.
சூப்பர் ஓவரில் சுனில் நரைன் அபாரமாக பந்துவீசி ஒரு ரன் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதில் ரிங்கு சிங் பிடித்த அபாரமான 'ரீபவுண்ட்' கேட்ச் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. பின்னர் எளிதான இலக்கை ரிங்கு சிங் பவுண்டரி அடித்து முடித்து வைத்தார். இந்த தோல்வியின் மூலம் லக்னோ அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.