முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ரஷீத் கானை தேடி வந்த இந்திய குடியுரிமை.. ஆனால் அவரது பதில் என்ன தெரியுமா?

ரஷீத் கான்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:10 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:06 IST)
ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷீத் கான், இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் தமக்கு வழங்கிய குடியுரிமை வாய்ப்புகளை நிராகரித்ததாக தனது சுயசரிதையான 'Rashid Khan: From Streets to Stardom' புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
2023 ஐபிஎல் தொடரின் போது, இந்திய கிரிக்கெட்டின் முக்கிய நபர் ஒருவர் அவரை சந்தித்து, "ஆப்கானிஸ்தானில் சூழல் சரியில்லை, எனவே இந்திய குடியுரிமை பெற்று இங்கேயே தங்கி விளையாடுங்கள்" என்று அழைப்பு விடுத்ததாக ரஷீத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த கனிவான அழைப்பிற்கு நன்றி தெரிவித்த ரஷீத் கான், தனது தாய்நாடான ஆப்கானிஸ்தானுக்காக விளையாடுவதையே பெருமையாக கருதுவதாக கூறி அந்த வாய்ப்பை மறுத்துள்ளார்.
 
"எனது நாட்டிற்காக விளையாடாவிட்டால், வேறு எந்த நாட்டிற்காகவும் நான் விளையாட மாட்டேன்" என்று தனது தேசப்பற்றை அவர் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார். 
முன்னதாக 2018-ம் ஆண்டிலும் இந்திய ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக அவருக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
