உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினால் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மரியாதை கிடைக்காது: அஸ்வின்

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்

Siva

, செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (11:59 IST)
ஆஸ்திரேலிய சுழற்பந்து வீச்சாளர் நாதன் லயன், அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டபோது தான் முற்றிலும் அருவருப்பாக உணர்ந்ததாக பொதுவெளியில் தெரிவித்ததை பற்றி இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
தனது யூடியூப் சேனலில் பேசிய அஸ்வின், லயன் அதிர்ஷ்டசாலி என்றும், இந்திய வீரர்களுக்கு இத்தகைய உணர்ச்சி சுதந்திரம் கிடைப்பதில்லை என்றும் கூறினார். 
இந்திய வீரர்கள் தங்கள் உண்மையான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினால், வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மரியாதை அவர்களுக்கு கிடைக்காது; மாறாக, அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குணம் கொண்டவர் என்று முத்திரையிடப்படுவார்கள் என்றும் அஸ்வின் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
அபிஷேக் சர்மா தன்னை 'யூனிவர்ஸ் பாஸ்' என்று கிறிஸ் கெய்ல் போல சுதந்திரமாக அறிவிக்க முடியாது என்ற உதாரணத்தையும் அஸ்வின் கூறினார். நாம் மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனால் நம் சொந்த ஆட்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்றும், இந்த நிலைமை காலப்போக்கில் மாறும் என்று நம்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
ஆஸ்திரேலியா, லயன் இல்லாமல் இரண்டாவது ஆஷஸ் டெஸ்டில் வென்றது, லயனுக்கு பதிலாக ஆடிய மைக்கேல் நேசர் ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva
 

