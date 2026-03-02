முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவிடம் தோற்ற பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு ரூ.16.28 அபராதம்.. அதிர்ச்சியில் வீரர்கள்..!

Advertiesment
பாகிஸ்தான்_கிரிக்கெட்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (12:19 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (12:21 IST)
google-news
டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற தவறிய பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு, தலா 50 லட்சம் பாகிஸ்தான் ரூபாய் அதாவது சுமார் 16.28 லட்சம் இந்திய ரூபாய் அபராதம் விதித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. 
 
குரூப் ஸ்டேஜில் இந்தியாவிடம் தோற்றது மற்றும் சூப்பர் 8 சுற்றில் இங்கிலாந்திடம் கண்ட தோல்வி ஆகியவை இந்த முடிவுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தன. அணியின் மோசமான செயல்பாட்டால் வாரிய அதிகாரிகள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
 
ஜாவேத் மியான்டட், முகமது யூசுப் மற்றும் மொயின் கான் போன்ற முன்னாள் வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணியின் தேர்வுக்குழு மற்றும் வீரர்களின் திறமையின்மை குறித்து கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர். குறிப்பாக பாபர் அசாம், ஷதாப் கான், ஷஹீன் அப்ரிடி மற்றும் தற்போதைய கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா ஆகியோர் கடுமையான விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். 
 
தோல்வியை தொடர்ந்து சல்மான் அலி ஆகா தனது கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உயர்தர அணிகளை தோற்கடிக்கும் திறன் இல்லாதவரை பாகிஸ்தானால் ஐசிசி கோப்பைகளை வெல்ல முடியாது என முன்னாள் கேப்டன்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மே.இ.தீவுகளை வென்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்ற இந்தியா.. சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் அபாரம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos