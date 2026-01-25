முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






உலகக்கோப்பையை தவிர்ப்போம் என கூறிவிட்டு அணியை அறிவித்த பாகிஸ்தான்.. பூச்சாண்டி காட்டுகிறதா?

Advertiesment
Pakistan T20 World Cup Squad 2026

Siva

, ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (15:30 IST)
2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. 
 
யாரும் எதிர்பாராத விதமாக, நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாம் அணியில் நீடித்தாலும், சல்மான் அலி ஆகா அணியின் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருடன் ஷாகீன் அப்ரிடி, சாய்ம் அயூப் போன்ற முன்னணி வீரர்களும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
 
இந்த உலக கோப்பையில் பாகிஸ்தான் அணி இந்தியா, அமெரிக்கா, நமீபியா மற்றும் நெதர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுடன் 'குரூப் ஏ' பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ளது. பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி கொழும்பில் நடைபெறும் தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி நெதர்லாந்தை எதிர்கொள்கிறது. குறிப்பாக, பிப்ரவரி 15-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை தூண்டியுள்ளது.
 
வங்கதேசத்தை நீக்கியதால் உலகக்கோப்பையை தவிர்ப்போம் என பாகிஸ்தான் ஒருபக்கம் கூறிவிட்டு, இன்னொரு பக்கம் அணியை அறிவித்துள்ளது முரண்பாட்டின் மொத்த உருவமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கதேசத்தை நீக்கினால் உலக கோப்பை தொடரில் நாங்களும் விலகுவோம்: பாகிஸ்தான்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos