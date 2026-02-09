முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்த 3 நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டால் இந்தியாவுடன் விளையாடுவோம்: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் கவுன்சில்

Advertiesment
இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்

Siva

, திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (13:52 IST)
பிப்ரவரி 15-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியில் பங்கேற்க பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடம் மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது. 
 
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக வங்கதேசம் இந்தியாவுக்கு வர மறுத்த நிலையில், அதற்கு ஆதரவாக பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுடன் விளையாடப்போவதில்லை என அறிவித்தது. இந்த சிக்கலைத் தீர்க்க லாகூரில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் பாகிஸ்தான் தன் கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது.
 
ஐசிசி வருவாயில் அதிகப்பங்கு, இந்தியாவுடன் இருதரப்பு தொடர்களை மீண்டும் தொடங்குவது மற்றும் கைகுலுக்கும் நெறிமுறையை அமல்படுத்துவது ஆகியவையே அந்த மூன்று கோரிக்கைகள். 
 
ஆசியக் கோப்பையின் போது பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மறுத்தனர். இதனை சுட்டிக்காட்டி பாகிஸ்தான் மூன்றாவது கோரிக்கையை வைத்துள்ளது.
 
 இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறாவிட்டால் ஐசிசிக்கு பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்பதை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான் இந்த அழுத்தத்தைத் தருகிறது. இருப்பினும், இருதரப்பு போட்டிகள் குறித்த முடிவு இரு நாட்டு அரசாங்கங்களின் கையில் உள்ளதால், ஐசிசி இதில் என்ன செய்யப்போகிறது என்பது பெரும் கேள்வியாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

118 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட் எடுத்து இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமெரிக்கா.. சூர்யகுமார் யாதவ் புண்ணியத்தில் வெற்றி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos