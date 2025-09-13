ஆசிய கோப்பை: இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் இலக்கல்ல, கோப்பையையும் வெல்வோம்: பாகிஸ்தான் வீரர்

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், இந்தியாவை வெல்வது மட்டும் தங்களது நோக்கம் அல்ல என்றும், ஒட்டுமொத்த கோப்பையை கைப்பற்றுவதே பாகிஸ்தான் அணியின் முக்கிய இலக்கு என்றும் அந்த அணியின் வீரர் சயிம் அயூப் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரண்டு அணிகளும் நாளை மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கு முன்னதாகப் பேசிய சயிம் அயூப், "இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெறுவதை மட்டுமே நாங்கள் குறிக்கோளாக கொண்டு விளையாடவில்லை. கோப்பையை வெல்வதே எங்கள் பிரதான இலக்கு. எதிரணி யாராக இருந்தாலும், அச்சமின்றி விளையாடி வெற்றி பெற முயற்சிப்போம்" என்று கூறியுள்ளார்.
நாங்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பந்துவீச்சாளரும் எங்களுக்கு சவாலானவர்கள்தான். அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தருவதற்கான வழியைக் கண்டுபிடிப்பதே எங்களுக்கு இருக்கும் மிக முக்கியமான வேலை" என்றும் அவர் கூறினார்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற்ற 15 போட்டிகளில் 12 போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.