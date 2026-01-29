முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி.. நியூசிலாந்து அபார வெற்றி..!

Advertiesment
India vs New Zealand 4th T20I

Siva

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (11:21 IST)
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று நடைபெற்ற தொடரின் நான்காவது போட்டியில், நியூசிலாந்து அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று இந்தியாவிற்கு அதிர்ச்சி அளித்தது.
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, தொடக்கம் முதலே அதிரடி காட்டியது. அந்த அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான கான்வே மற்றும் டிம் செய்பிர்ட் இணைந்து இந்திய பந்துவீச்சை சிதறடித்தனர். இவர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் முதல் விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் சேர்ந்தது. இறுதியில் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 215 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நியூசிலாந்து நிர்ணயித்தது.
 
216 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே பின்னடைவாக அமைந்தது. இருப்பினும், ஷிவம் துபே மட்டும் ஓரளவுக்கு நிலைத்து நின்று விளையாடி 65 ரன்கள் எடுத்தார். அவர் ரன் அவுட் ஆன பிறகு இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பு மங்கியது. இறுதியில் 18.4 ஓவர்களில் 165 ரன்களுக்கு இந்திய அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
 
இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதுவரை நடந்துள்ள 4 போட்டிகளில் இந்தியா 3 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து ஒரு போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சூதாட்ட புகார் எதிரொலி.. முக்கிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஐசிசி தடை.. 14 நாட்களுக்குள் விளக்கம் தர உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos