நாங்கள் எல்லாம் விஐபி.. எங்களுக்கு ஐபிஎல் பார்க்க விஐபி ஓசி டிக்கெட் வேண்டும்: எம்.எல்.ஏக்கள் கோரிக்கை..!

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (18:49 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (18:44 IST)
பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளை காண தங்களுக்கு விஐபி அந்தஸ்தில் இலவச டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என கர்நாடக எம்.எல்.ஏ-க்கள் விடுத்த கோரிக்கை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வரிசையில் நின்று டிக்கெட் வாங்க முடியாது என்றும், மக்கள் அமரும் பொதுவான கேலரியில் தங்களால் அமர முடியாது என்றும் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ விஜயானந்த் காஷப்பனவர் தெரிவித்துள்ளார். தங்களுக்கு உரிய மரியாதை வழங்கப்படுவதில்லை என அனைத்து கட்சி எம்.எல்.ஏ-க்களும் சட்டப்பேரவையில் புகார் அளித்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு எம்.எல்.ஏ-விற்கும் தலா 4 விஐபி டிக்கெட்டுகளை உறுதி செய்ய வேண்டும் என கர்நாடக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் யு.டி. காதர் மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஆன்லைனில் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படுவதால் கறுப்பு சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதாகவும், தங்களுக்கு தனி இருக்கை வசதி தேவை என்றும் எம்.எல்.ஏ-க்கள் வாதிட்டனர். அரசின் அனைத்து சலுகைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளும் கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் , மக்கள் பிரதிநிதிகளை மதிப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டையும் அவர்கள் முன்வைத்தனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து கிரிக்கெட் சங்க அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாகத் துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் உறுதியளித்துள்ளார்.