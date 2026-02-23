முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தோல்வி அடைந்தாலும் டி20 உலகக்கோப்பையில் பும்ரா செய்த சாதனை.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

Jasprit Bumrah

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (11:32 IST)
அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான டி20 உலகக்கோப்பை 2026 சூப்பர் 8 சுற்றில், இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார். 
 
இப்போட்டியில் 15 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், டி20 உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை அதாவ்து 33 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார். இதன் மூலம் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார். 
 
பும்ராவின் இந்த அபாரமான சாதனை இந்திய அணிக்கு பெரும் உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது. 32 வயதான பும்ரா, வெறும் 22 போட்டிகளிலேயே இந்த மைல்கல்லை எட்டி தனது உலகத்தரம் வாய்ந்த பந்துவீச்சை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.
 
அதேபோல் பேட்டிங்கில் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை டக்-அவுட் ஆகியிருந்த இளம் வீரர் அபிஷேக் சர்மா, இப்போட்டியில் 15 ரன்கள் எடுத்து தனது ரன் கணக்கை தொடங்கினார். 
 
