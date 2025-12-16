முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
2025 ஐபிஎல் மினி ஏலம்.. எந்தெந்த அணிகள் யார் யாரை ஏலம் எடுத்தன.. முழு விவரங்கள்..!

ஐபிஎல் 2025

Siva

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (16:01 IST)
அபுதாபியில் இன்று நடந்த 2025 ஐபிஎல் மினி ஏலம் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் இதோ:
 
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீனை ரூ. 25.2 கோடிக்கு வாங்கியது. 
 
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இந்திய வீரரான வெங்கடேஷ் ஐயரை ரூ. 7 கோடிக்கு வாங்கியது.
 
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி, சுழற்பந்து வீச்சாளர் வனிந்து ஹசரங்காவை வெறும் ரூ. 2 கோடிக்கு வாங்கியது. 
 
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி, பென் டக்கெட் மற்றும் டேவிட் மில்லர் ஆகியோரை அடிப்படை விலையில் எடுத்தது.
 
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி,  குயின்டன் டி காக்கை ரூ. 1 கோடிக்கு வாங்கியது.
 
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஏலம் எடுத்த முக்கிய வீரர்கள்: கேமரூன் கிரீன், ஃபின் ஆலன்
 
செலவிட்ட தொகை: ரூ. 27.2 கோடி
மீதமுள்ள நிதி: ரூ. 37.10 கோடி
 
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு ஏலம் எடுத்த முக்கிய வீரர்: வெங்கடேஷ் ஐயர்
 
செலவிட்ட தொகை: ரூ. 7 கோடி
மீதமுள்ள நிதி: ரூ. 9.40 கோடி
 
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் ஏலம் எடுத்த முக்கிய வீரர்: வனிந்து ஹசரங்கா
 
செலவிட்ட தொகை: ரூ. 2 கோடி
மீதமுள்ள நிதி: ரூ. 20.95 கோடி
 
டெல்லி கேபிடல்ஸ் ஏலம் எடுத்த முக்கிய வீரர்கள்: பென் டக்கெட், டேவிட் மில்லர்
 
செலவிட்ட தொகை: ரூ. 4 கோடி
மீதமுள்ள நிதி: ரூ. 17.80 கோடி
 
மும்பை இந்தியன்ஸ் ஏலம் எடுத்த முக்கிய வீரர்: குயின்டன் டி காக்
 
செலவிட்ட தொகை: ரூ. 1 கோடி
மீதமுள்ள நிதி: ரூ. 1.75 கோடி
 
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இதுவரை யாரையும் ஏலம் எடுக்கவில்லை
 
மீதமுள்ள நிதி: ரூ. 43.40 கோடி
 
