மீண்டும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. பெங்களூரை பந்தாடிய ராஜஸ்தான்..!

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:42 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:40 IST)
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 16-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
கௌஹாத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பெங்களூரு அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 201 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் கேப்டன் ரஜத் படிதார் 63 ரன்களும், விராட் கோலி 32 ரன்களும் எடுத்தனர். ராஜஸ்தான் தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய் மற்றும் பிரிஜேஷ் சர்மா தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
202 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்குடன் களம் இறங்கிய ராஜஸ்தான் அணிக்கு, இம்பாக்ட் பிளேயராக வந்த 15 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 'ருத்ரதாண்டவம்' ஆடினார். வெறும் 26 பந்துகளில் 18 சிக்சர்கள் மற்றும் 4 பவுண்டரிகளுடன் 78 ரன்கள் குவித்து பெங்களூரு பந்துவீச்சை நிலைகுலைய செய்தார்.
அவருக்கு உறுதுணையாக ஆடிய துருவ் ஜூரெல் 43 பந்துகளில் 81 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார். இறுதியில் ராஜஸ்தான் அணி 18 ஓவர்களிலேயே 202 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. அதிரடியாக ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்டநாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
Siva
