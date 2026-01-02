முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வங்கதேச வீரர் ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாட அனுமதி இல்லையா? பிசிசிஐ கூறுவது என்ன?

Advertiesment
ஐபிஎல் 2026

Siva

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (16:10 IST)
2026 ஐபிஎல் தொடரில் வங்கதேச வீரர் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் பங்கேற்பது குறித்து எழுந்துள்ள சர்ச்சைகளுக்கு பதிலளிக்க இந்தியக் கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மறுத்துவிட்டது. 
 
கடந்த மாதம் நடைபெற்ற ஏலத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இவரை 9.20 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்தது. வங்கதேசத்தில் நிலவும் அரசியல் சூழல் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான வன்முறைகளை காரணங்காட்டி, அந்நாட்டு வீரர்களை விளையாட அனுமதிக்க கூடாது என சில தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய பிசிசிஐ வட்டாரங்கள், வங்கதேச வீரர்களை தடுக்க மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவும் வரவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளன. 
 
முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட வங்கதேச வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ள நிலையில், இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். 
 
மத்திய அரசின் வெளியுறவுத் துறை எடுக்கும் இறுதி முடிவை பொறுத்தே, இந்த ஐபிஎல் தொடரில் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மானின் பங்கேற்பு உறுதி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்க மறுப்பு: ஆஸ்திரேலிய வீரர் கூறிய காரணம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos