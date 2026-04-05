கடைசி 2 ஓவர்களில் மாயாஜாலம்.. குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் த்ரில் வெற்றி!

Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (08:12 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (08:08 IST)
அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தனது இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் அணி, துருவ் ஜூரலின் அதிரடி 75 ரன்கள் மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலின் 55 ரன்கள் உதவியுடன் 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 210 ரன்கள் குவித்தது.
211 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய குஜராத் அணிக்கு சாய் சுதர்சன் 73 ரன்கள் எடுத்து சிறப்பான அடித்தளம் அமைத்துக்கொடுத்தார். இருப்பினும், ராஜஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவி பிஷ்னோய் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஆட்டத்தில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தினார்.
ஒரு கட்டத்தில் 161/7 என தடுமாறிய குஜராத் அணியை, ரஷித் கான் மற்றும் ககிசோ ரபாடா அதிரடியாக ஆடி வெற்றியை நோக்கி அழைத்து சென்றனர். கடைசி 2 ஓவர்களில் 15 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் துஷார் தேஷ்பாண்டே மிகச்சிறப்பாக பந்துவீசி குஜராத் அணியை 204 ரன்களில் கட்டுப்படுத்தினர். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியது.